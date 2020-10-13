Врачи не справляются с наплывом пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Нижнего Тагила Свердловской области жалуются, что пациенты почти сутки ждут очереди, чтобы сделать компьютерную томографию и определить, насколько повреждены их легкие. Похожая ситуация, по данными источников URA.RU в медицинской среде, и в других больницах области. Медики считают, что улучшений в ближайший месяц из-за роста числа заболевших коронавирусом не будет.

Видео с большой очередью в больничном коридоре городской больницы № 1 разместили подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» соцсети «ВКонтакте». Автор видео спрашивает у пациентов, когда они приехали в больницу. «Вчера в 10 вечера, а сейчас уже полвторого дня», — рассказали посетители больницы. Они уточнили, что сделали КТ около 20 минут назад и ждут, когда им отдадут результаты. «У меня мама вчера уехала туда в 12 дня и приехала сегодня утром обратно домой в 10 утра», — поделилась своей историей в комментариях Татьяна Перминова.

«Справиться с наплывом пациентов при всем желании не получается. Мы считаем, что ситуация будет оставаться такой же как минимум в течение ближайшего месяца», — прокомментировал на условиях анонимности главврач одной из больниц, которая специализируется на лечении коронавируса. Получить комментарий от регионального штаба по борьбе с коронавирусом не удалось — на момент публикации новости там не ответили на запрос корреспондента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестные подожгли третью поликлинику Центральной городской клинической больницы №6. По предварительной информации, злоумышленники кинули в дверь медицинского учреждения бутылку с зажигательной смесью. В медицинской среде журналистам URA.RU рассказали, что поликлинике могут мстить горожане, не сумевшие получить своевременную медицинскую помощь из-за перегрузки городской системы здравоохранения.