В Минпросвещения раскрыли, перенесут ли ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения РФ не планирует переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«О переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать», — заявил Кравцов в интервью ТАСС. При этом Минпросвещения вместе с Рособрнадзором сейчас работают над оказанием методической поддержки для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
Кравцов отдельно подчеркнул, что образовательный процесс будет сохраняться на всей территории России без введения ограничений. Связано это с тем, что количество школ на карантине из-за коронавируса составляет примерно 0,31%.
Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выступил за перевод школьников на онлайн-обучение, сообщает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что такая система дает возможность получать детям знания, а пожилым преподавателям соблюдать коронавирусные ограничения.
Подписывайтесь на URA.RU в