17 октября 2020

В Минпросвещения раскрыли, перенесут ли ЕГЭ в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, ученики, подростки, экзамен, школьный класс, дети, медицинская маска, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
В 2021 году сроки ЕГЭ и ОГЭ останутся прежними Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минпросвещения РФ не планирует переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ из-за роста числа больных коронавирусом. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«О переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать», — заявил Кравцов в интервью ТАСС. При этом Минпросвещения вместе с Рособрнадзором сейчас работают над оказанием методической поддержки для сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Кравцов отдельно подчеркнул, что образовательный процесс будет сохраняться на всей территории России без введения ограничений. Связано это с тем, что количество школ на карантине из-за коронавируса составляет примерно 0,31%.

Ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович выступил за перевод школьников на онлайн-обучение, сообщает «Национальная служба новостей». Он уточнил, что такая система дает возможность получать детям знания, а пожилым преподавателям соблюдать коронавирусные ограничения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...