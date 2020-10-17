17 октября 2020
16 октября 2020

В Челябинске врачи оставили умирать пенсионерку с COVID. «За 2 дня превратилась в овощ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилая женщина скончалась в больнице без лечения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В челябинской областной клинической больнице №2 скончалась пенсионерка с коронавирусом, за которой не ухаживали врачи. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли видео с привязанной к кровати пациенткой.

«Лежит бабулечка. Лечения не получает вообще. В реанимацию не забирают. Она 4 дня лежит привязанная к кровати, на спине, ее никто не переворачивает. Привезли ее в нормальном состоянии. Она называла свое имя, когда спрашивали, как у нее дела, она поднимала большой палец руки», — рассказали очевидцы случившегося telegram-каналу «Челябинск №1».

Пациенты, которые лежали с женщиной, заявили, что всего за два дня без лечения она превратилась в овощ. Бабушка перестала реагировать на происходящее вокруг, говорят очевидцы. Они также отмечают, что женщине не только не давали лекарства, но и не кормили и не вытирали, хотя об этом медиков просили соседи по палате.

На звонок URA.RU в челябинской ОКБ №2 ответил автоответчик, который попросил перезвонить в больницу в будний день. В пресс-службе минздрава Челябинской области пока не получилось взять комментарий.

Примечательно, что в Германии по страховке на лечение каждого больного коронавирусом тратится почти семь тысяч евро, пишет агентство Nation News. В России за последние сутки погибли 185 человек с диагнозом COVID-19, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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