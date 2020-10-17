Журналист кремлевского пула раскрыл, как Путина спасают от COVID

С началом пандемии коронавируса президент России Владимир Путин ограничил количество контактов до минимума. Все встречавшиеся с главой государства в это время перед визитом к нему находились на двухнедельном карантине. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников.
«Там [в резиденции Путина в Ново-Огарево] были проверенные оператор и личный фотограф. Проверенные физически на предмет коронавируса», — рассказал Колесников в интервью на НТВ.
По словам журналиста, все, кто встречался с российским президентом очно, так или иначе проходили процедуру самоизоляции. Именно этим фактом журналист объяснил отсутствие маски у главы «Роснефти» Игоря Сечина во время разговора с Путиным.
В России последние дни наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. На 18 октября было зарегистрировано 15 099 новых случаев инфекции в 84 регионах. Лидерами среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
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