17 октября 2020

Журналист кремлевского пула раскрыл, как Путина спасают от COVID

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Владимир Путин на заводе
Чтобы попасть к Владимиру Путину, нужно пройти двухнедельный карантин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С началом пандемии коронавируса президент России Владимир Путин ограничил количество контактов до минимума. Все встречавшиеся с главой государства в это время перед визитом к нему находились на двухнедельном карантине. Об этом рассказал журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

«Там [в резиденции Путина в Ново-Огарево] были проверенные оператор и личный фотограф. Проверенные физически на предмет коронавируса», — рассказал Колесников в интервью на НТВ.

По словам журналиста, все, кто встречался с российским президентом очно, так или иначе проходили процедуру самоизоляции. Именно этим фактом журналист объяснил отсутствие маски у главы «Роснефти» Игоря Сечина во время разговора с Путиным.

В России последние дни наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. На 18 октября было зарегистрировано 15 099 новых случаев инфекции в 84 регионах. Лидерами среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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