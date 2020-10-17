В России рекордно растет число новых пациентов с коронавирусом

Ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекции в России составил 15 099 человек. Это на 177 человек больше, чем в прошлые сутки (тогда было 14 922).
«За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 5 377 человек, 185 пациентов скончались.
Лидером среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остается Москва (+4 610). Также в тройке лидеров Санкт-Петербург (+674) и Московская область (+460).
Среди регионов УрФО лидерство удерживает Свердловская область — за сутки здесь заболело 243 человека. Прирост заболевших также зафиксирован в ХМАО (+200), ЯНАО (+171), в Тюменской области (+139), в Пермском крае (+125), в Челябинской области (+102) и в Курганской области (+74).
На сегодняшний день в России выявлено всего 1 399 334 заболевших. Выздороветь удалось 1 070 576 человек, 24 187 пациентов скончались. Рекорд по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусом России был установлен 16 октября, тогда за сутки выявили 15 150 пациентов.
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