17 октября 2020

В России рекордно растет число новых пациентов с коронавирусом

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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, масочный режим, коронавирус
Россия приблизилась к пику по числу заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ежедневный прирост заболевших коронавирусной инфекции в России составил 15 099 человек. Это на 177 человек больше, чем в прошлые сутки (тогда было 14 922).

«За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки выздоровели 5 377 человек, 185 пациентов скончались.

Лидером среди регионов РФ по числу заболевших COVID-19 остается Москва (+4 610). Также в тройке лидеров Санкт-Петербург (+674) и Московская область (+460).

Среди регионов УрФО лидерство удерживает Свердловская область — за сутки здесь заболело 243 человека. Прирост заболевших также зафиксирован в ХМАО (+200), ЯНАО (+171), в Тюменской области (+139), в Пермском крае (+125), в Челябинской области (+102) и в Курганской области (+74).

На сегодняшний день в России выявлено всего 1 399 334 заболевших. Выздороветь удалось 1 070 576 человек, 24 187 пациентов скончались. Рекорд по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусом России был установлен 16 октября, тогда за сутки выявили 15 150 пациентов.

Как сообщает RNS, большинство заразившихся коронавирусной инфекцией за последнее время в России недавно вернулись с отдыха. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов. Он напомнил, что сейчас нужно очень строго следить за соблюдением карантинных мер.

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