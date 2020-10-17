Академик РАН заявил о бесполезности иммунитета от коронавируса

Около 20% от числа всех переболевших коронавирусом в течение нескольких месяцев после выздоровления теряют выработанные к нему антитела. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
«Примерно 15-20% из числа переболевших [коронавирусом] теряют антитела», — цитирует Тотоляна ТАСС. По словам врача, реакция иммунной системы таких людей к коронавирусу оказывается слабой, вырабатывается небольшое количество антител, которые исчезают уже через пару месяцев.
Ранее бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что формирование коллективного иммунитета к коронавирусу с помощью переболевших невозможно. По его словам, перенесшие заболевание теряют иммунитет к вирусу в течение полугода.
Ранее доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский объяснил URA.RU, что новые, более агрессивные, мутации коронавируса могут прийти от животных. В организмах зверей у вируса больше возможностей мутировать.
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