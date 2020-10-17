Вирусолог объяснил, откуда можно ждать агрессивных мутаций COVID

Еще более жесткие мутации коронавируса могут прийти к людям из животного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые более агрессивные мутации коронавируса могут прийти от животных. В организмах зверей у вируса будет больше возможностей мутировать, объяснил URA.RU доктор биологических наук и профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский.

«Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет», — рассказал Аграновский.

Вирусолог отметил, что для приобретения агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. Скорее всего, коронавирусу не хватит количества зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму, считает Аграновский. Тем более, скоро ему может помешать вакцина, готовящаяся для противодействия COVID.

Ученый признал, что нежелательные для людей мутации вируса возможны, но крайне маловероятны, из-за низкой скорости изменения COVID. «Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные», — пояснил Аграновский.

Однако рано говорить о победе людей над коронавирусом. Сейчас главная задача — сбить эпидемию. О победе можно будет заявить, когда суточный прирост заболевших будет менее 1000 человек, заключил эксперт.

16 октября Роспотребнадзор заявил, что с момента появления COVID-19 вирус мутировал, пишет агентство Nation news. Кроме того, ученые выяснили, что тяжесть течения болезни у людей зависит от группы крови, уточняет «Национальная служба новостей».