В Беларуси десятки тысяч людей вышли против Лукашенко. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко, лукашенко александр
Протестующие не признают Александра Лукашенко своим президентом Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В эти минуты в Белоруссии продолжаются протесты против действующей власти страны. На улицы Минска сегодня вышли десятки тысяч человек.

«Минск. Десятки тысяч протестующих возле универмага Беларусь», — сообщает агентство TUT.BY под опубликованной видеозаписью. На ней многотысячная толпа протестующих двигается по Партизанскому проспекту в Минске в сторону Заводского района. Именно в этом районе сосредоточены производственные мощности белорусской столицы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...