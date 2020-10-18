Протестующие не признают Александра Лукашенко своим президентом Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В эти минуты в Белоруссии продолжаются протесты против действующей власти страны. На улицы Минска сегодня вышли десятки тысяч человек.

«Минск. Десятки тысяч протестующих возле универмага Беларусь», — сообщает агентство TUT.BY под опубликованной видеозаписью. На ней многотысячная толпа протестующих двигается по Партизанскому проспекту в Минске в сторону Заводского района. Именно в этом районе сосредоточены производственные мощности белорусской столицы.