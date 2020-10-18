Политолог раскрыл планы Турции против России в Закавказье

С помощью Нагорного Карабаха Турция, по мнению политолога, расширяет свое влияние в Закавказье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турция посредством своего вмешательства в военный конфликт в Нагорном Карабахе пытается создать проблемы России, как посреднику в переговорах между двумя враждующими странами. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Интерес Турции в Нагорном Карабахе заключается в расширении своего влияния через влияние Азербайджана, а также в создании проблем у России как у коммуникатора между Арменией и Азербайджаном и через это, опять-таки, повышение собственной роли», — рассказал Брутер. Он подчеркнул, что Турция пользуется тем, что ведущие страны НАТО кроме заявлений не принимают никаких других мер и показывает, что она в отличие от них может повлиять на военный конфликт.

«Это стандартная ситуация, в ней нет ничего необычного. Турция продавливает выгодные себе варианты развития событий. Франция, Россия и США не могут продавить», — добавил он.

Новый виток военного конфликта в Нагорном Карабахе начался после взаимных обвинений обеих сторон в нападениях. В октябре Армения и Азербайджан дважды садились за стол переговоров и заявляли о перемирии. Однако оба раза боестолкновения продолжились. Одним из последних событий в конфликте стал ракетный обстрел военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанского города Гянджа, в результате которого погибли 12 мирных жителей, еще 40 получили ранения.