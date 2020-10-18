Правоохранители Франции вышлют из страны мигрантов-экстремистов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После резонансного убийства власти Франции решили выслать из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремизме. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

«Министр заявил, что потребует в срочном порядке депортировать из страны 231 человека, которого обвиняют в радикализации. Также чиновник намерен поднять вопрос об ужесточении правил для предоставления политического убежища», — пишет NEWS.ru . При этом, по данным РИА «Новости», лишь 180 из них сейчас находятся в тюрьме. Еще 51 человек должен быть арестован «в ближайшие часы».

16 октября в пригороде Парижа мужчина, беженец из РФ, обезглавил учителя истории из средней школы. Глава Франции Эммануэль Макрон, как напоминает RT, назвал случившееся терактом, подчеркнув, что погибший учил школьников свободе слова. Как выяснилось, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. В рамках расследования дела задержаны 11 человек, включая родственников нападавшего.