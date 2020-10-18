В США рассказали о пушке, способной «обстреливать Москву»

В США оценили возможности новой пушки SLRC Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая поступит на вооружение армия США, будет способна обстреливать Москву из Северного моря. Из Тихого океана разработка могла бы наносить удары по крупнейшим городам Китая.

Как утверждают авторы статьи, опубликованной в научно-популярном журнале Popular Mechanics, новый линкор типа «Монтана» мог бы вместить четыре пушки SLRC. Еще на борту могли бы уместиться модернизированные ракеты «корабль-воздух» Sea Sparrow и системы ближнего боя Phalanx CIWS.

«Линкор класса „Монтана“ мог бы дать американскому флоту возможность наносить удары по целям с беспрецедентной дальностью. С Северного моря „Монтана“ могла обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна „Монтана“ в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане „Монтана“, плывущая в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — пишет издание.