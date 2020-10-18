Повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого. При этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты. С таким заявлением выступил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев.
«Повторные заболевания могут протекать тяжелее. Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — рассказал Пальцев «Парламентской газете». Он отметил, что мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19.
В научном сообществе нет однозначного мнения о том, насколько долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу, отметил ученый. По словам Пальцева, данные разнятся от полутора месяцев до двух лет, многие врачи говорят, что первые полтора месяца защита сохраняется на хорошем уровне и постепенно спадает к трем месяцам после выздоровления, заключил Пальцев.
Ранее эпидемиолог Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших коронавирусом теряют иммунитет через два месяца после заражения, передает телеканал 360. При этом у тех, кто перенес заболевание в бессимптомной форме, формируется нестойкая защита.
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