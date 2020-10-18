18 октября 2020

РАН: повторное заражение коронавирусом протекает хуже первого. Под ударом — не только легкие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, приемный покой, медики, врачи, скорая помощь, санитары, врач, больница, фельдшер, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, SARS-CoV-2
В мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее первого. При этом вместо поражения легких у пациентов развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты. С таким заявлением выступил академик РАН, доктор медицинских наук Михаил Пальцев.

«Повторные заболевания могут протекать тяжелее. Врачи говорят, что реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — рассказал Пальцев «Парламентской газете». Он отметил, что мировая статистика знает только о 23 случаях повторного заражения COVID-19.

В научном сообществе нет однозначного мнения о том, насколько долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу, отметил ученый. По словам Пальцева, данные разнятся от полутора месяцев до двух лет, многие врачи говорят, что первые полтора месяца защита сохраняется на хорошем уровне и постепенно спадает к трем месяцам после выздоровления, заключил Пальцев.

Ранее эпидемиолог Арег Тотолян заявил, что около 20% переболевших коронавирусом теряют иммунитет через два месяца после заражения, передает телеканал 360. При этом у тех, кто перенес заболевание в бессимптомной форме, формируется нестойкая защита.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...