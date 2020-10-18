Инсайд: Текслер готовит новое назначение в челябинском минстрое

Юрий Элбакидзе переезжает в Челябинск Фото: Илья Московец © URA.RU

В министерстве строительства Челябинской области готовится новое назначение. В ближайшее время губернатор Алексей Текслер подпишет документ о назначении заместителем министра Юлия Элбакидзе, который до недавнего времени занимал должность вице-мэра Магнитогорска. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции губернатора.

«Вводится новая, дополнительная ставка замминистра, которую займет Элбакидзе, — сообщил URA.RU источник. — Но по сути Элбакидзе будет отвечать за функционал, который закреплен за заместителем министра Татьяной Антоновой». Инсайдер отметил, что Антонова сейчас не может исполнять свои обязанности.

Антонова с февраля находится в СИЗО по обвинению в получении взятки. «Но ее работу надо выполнять, — отметил источник. — Если Антонова уволится сама или потеряет должность после приговора, ее ставку ликвидируют». Вице—губернатор Сергей Шаль, курирующий минстрой, подтвердил URA.RU, то Элбакидзе будет работать в министерстве, но от подробных комментариев отказался.

В пресс-службе мэрии Магнитогорска СМИ сообщили, что Элбакидзе уволился с 19 октября с связи с переходом на другую работу. В администрации Элбакидзе работал с 2017 года и отвечал за городскую среду. И.о. вице-мэра Магнитогорска назначен Дмитрий Грошев.