Что нужно знать о борьбе с коронавирусом в Москве. Список мер

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, собянин сергей, портрет
Сергей Собянин напомнил, что в Москве 50% населения находится вне зоны заражения Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, которые необходимо принять в столице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы города.

«Меню этих мер хорошо известно», — написал Собянин. Он отметил, что эти средства борьбы с COVID-19 применяются во всем мире.

  • Собянин призвал находить «средний путь» между закрытием города и полным снятием ограничений. Оба эти варианта являются крайностями, от которых надо отказаться, подчеркнул он.

  • Нельзя закрывать предприятия, способствующие развитию экономики. Но при этом выявлять цепочки заражений необходимо.

  • Необходимо снизить число пассажиров в общественном транспорте. Собянин считает, что автобусы, трамваи и метро являются главными местами заражения.

  • Нужно выявлять зараженных как можно быстрее, чтобы больные не успели заразить окружающих. Для этого в Москве используются мощные аппараты КТ.

  • Собянин подчеркнул, что за соблюдением масочного режима нужно следить особенно внимательно. Это позволит не создавать перегрузок на систему здравоохранения.

Мэр Москвы напомнил, что в столице РФ 50% населения находится вне зоны заражения. А число переболевших россиян в городе в восемь раз больше, чем показали тесты. Это значит, что большинство жителей Москвы перенесло инфекцию бессимптомно.

Ранее Собянин обещал не вводить в Москве жесткий карантин, передает телеканал 360. Он отметил, что комендантского часа и запретов на передвижение по городу не будет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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