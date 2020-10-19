Сергей Собянин напомнил, что в Москве 50% населения находится вне зоны заражения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, которые необходимо принять в столице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы города.

«Меню этих мер хорошо известно», — написал Собянин. Он отметил, что эти средства борьбы с COVID-19 применяются во всем мире.

Собянин призвал находить «средний путь» между закрытием города и полным снятием ограничений. Оба эти варианта являются крайностями, от которых надо отказаться, подчеркнул он.

Нельзя закрывать предприятия, способствующие развитию экономики. Но при этом выявлять цепочки заражений необходимо.

Необходимо снизить число пассажиров в общественном транспорте. Собянин считает, что автобусы, трамваи и метро являются главными местами заражения.

Нужно выявлять зараженных как можно быстрее, чтобы больные не успели заразить окружающих. Для этого в Москве используются мощные аппараты КТ.

Собянин подчеркнул, что за соблюдением масочного режима нужно следить особенно внимательно. Это позволит не создавать перегрузок на систему здравоохранения.

Мэр Москвы напомнил, что в столице РФ 50% населения находится вне зоны заражения. А число переболевших россиян в городе в восемь раз больше, чем показали тесты. Это значит, что большинство жителей Москвы перенесло инфекцию бессимптомно.

Ранее Собянин обещал не вводить в Москве жесткий карантин, передает телеканал 360. Он отметил, что комендантского часа и запретов на передвижение по городу не будет.