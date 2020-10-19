Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, которые необходимо принять в столице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы города.
«Меню этих мер хорошо известно», — написал Собянин. Он отметил, что эти средства борьбы с COVID-19 применяются во всем мире.
- Собянин призвал находить «средний путь» между закрытием города и полным снятием ограничений. Оба эти варианта являются крайностями, от которых надо отказаться, подчеркнул он.
- Нельзя закрывать предприятия, способствующие развитию экономики. Но при этом выявлять цепочки заражений необходимо.
- Необходимо снизить число пассажиров в общественном транспорте. Собянин считает, что автобусы, трамваи и метро являются главными местами заражения.
- Нужно выявлять зараженных как можно быстрее, чтобы больные не успели заразить окружающих. Для этого в Москве используются мощные аппараты КТ.
- Собянин подчеркнул, что за соблюдением масочного режима нужно следить особенно внимательно. Это позволит не создавать перегрузок на систему здравоохранения.
Мэр Москвы напомнил, что в столице РФ 50% населения находится вне зоны заражения. А число переболевших россиян в городе в восемь раз больше, чем показали тесты. Это значит, что большинство жителей Москвы перенесло инфекцию бессимптомно.
Ранее Собянин обещал не вводить в Москве жесткий карантин, передает телеканал 360. Он отметил, что комендантского часа и запретов на передвижение по городу не будет.
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