В Тюмени из-за коронавируса отменили плановые приемы и операции

Из-за коронавируса тюменцы не смогут попасть на прием в поликлиники Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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С сегодняшнего дня в Тюмени приостановлена профилактическая и плановая медицинская помощь. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения. Из-за недостатка медицинских кадров, сотрудники больниц будут работать только на выездах.

«Ориентир на выездную форму работы медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. На организацию оказания медпомощи накладывает отпечаток и то, что порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности. С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, а также для перераспределения медицинского персонала вводятся ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи», — сообщили в депздраве.

Больницам не хватает медицинского персонала для приема пациентов. Треть работников находятся на больничных. В связи с этим какое-то время тюменцы не смогут сделать операции, лечь на лечение, попасть к узким специалистам, пройти диспансеризацию.

«Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: „кардиология“, „онкология“, „травматология“, „гематология“ и другие. По данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме — как экстренном, так и плановом», — подчеркнули в тюменском депзраве.