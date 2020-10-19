Астероид может упасть на землю 2 ноября Фото: spacePD/pickupimage

Ученые ждут, что 2 ноября на землю упадет астероид размером с холодильник. Произойти это должно за день до выборов президента США.

Новость насмешила пользователей соцсетей. Они предполагают, что это новый способ России вмешаться в американские выборы, и делают ставки, в кого из кандидатов на пост главы Белого дома может попасть космический гость.

Россию подозревают в изобретении новых способов вмешательства в американские выборы

Делаем ставки

Некоторые россияне делают астрополитические прогнозы

А то астероид сожгут или бульдозером проедутся

У кого что болит…

Пользователи напоминают о несовершенствах МКС и ее недавних поломках

2020 настолько плох, что мы примем помощь отовсюду

Не все поймут :)