Астероид может упасть на землю 2 ноября
Ученые ждут, что 2 ноября на землю упадет астероид размером с холодильник. Произойти это должно за день до выборов президента США.
Новость насмешила пользователей соцсетей. Они предполагают, что это новый способ России вмешаться в американские выборы, и делают ставки, в кого из кандидатов на пост главы Белого дома может попасть космический гость.
Россию подозревают в изобретении новых способов вмешательства в американские выборы
Делаем ставки
Некоторые россияне делают астрополитические прогнозы
А то астероид сожгут или бульдозером проедутся
У кого что болит…
Пользователи напоминают о несовершенствах МКС и ее недавних поломках
2020 настолько плох, что мы примем помощь отовсюду
Не все поймут :)
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