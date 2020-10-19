Соцсети высмеяли астероид, летящий на Землю перед выборами в США. «Это российское вмешательство»

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Астероид может упасть на землю 2 ноября Фото: spacePD/pickupimage

Ученые ждут, что 2 ноября на землю упадет астероид размером с холодильник. Произойти это должно за день до выборов президента США.

Новость насмешила пользователей соцсетей. Они предполагают, что это новый способ России вмешаться в американские выборы, и делают ставки, в кого из кандидатов на пост главы Белого дома может попасть космический гость.

Россию подозревают в изобретении новых способов вмешательства в американские выборы
Делаем ставки
Некоторые россияне делают астрополитические прогнозы
А то астероид сожгут или бульдозером проедутся
У кого что болит…
Пользователи напоминают о несовершенствах МКС и ее недавних поломках
2020 настолько плох, что мы примем помощь отовсюду
Не все поймут :)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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