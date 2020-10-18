Михаил Котюсов был депутатом облдумы с 2004 по 2015 годы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане умер бывший депутат, который два срока был в составе Курганской областной думы Михаил Котюсов. Он страдал от онкологии. Его память почтили чиновники из команды бывшего губернатора Олега Богомолова. Об этом URA.RU рассказали источники.

«Похоронили Михаила Ивановича на Кетовском кладбище. Собралось около 60 человек. Из-за ситуации с коронавирусом родственники погибшего пригласили только близких людей. В их числе был и бывший замгубернатора Валерий Миронов», — отметил один из инсайдеров.

По его словам, Котюсова очень уважал Богомолов. На похоронах, состоявшихся 10 октября, много говорилось о том, что бывший депутат запомнился харизмой и смелостью. «Он никогда не прятался и говорил прямо, что думает по тому или иному поводу, в том числе и губернатору [Богомолову]», — отметил источник.

Еще один политик рассказал URA.RU, что многим курганцам Котюсов запомнился помощью при паводке. «Силами его предприятия в Восточном микрорайоне возле аэропорта появилась дамба. Она все еще там стоит и защищает город от большой воды», — пояснил источник.

Также инсайдеры отметили, что Котюсов запомнил финансовой помощью спортивным организациям. В прошлом сам он был тренером и преподавателем.