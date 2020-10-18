18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

Мэр Котова готова ужесточить карантин в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у Натальи Котовой. Челябинск, эпидемия, котова наталья
Формально мероприятия не запрещены, но может быть пересмотрен их формат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала у подчиненных пересмотреть контракты на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Это заявление она сделала на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«Еще раз посмотрите контракты, которые вы планируете заключить, с учетом ограничений по проведению массовых мероприятий. Оцените все риски и пересмотрите при необходимости», — заявила Котова.

Пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов уточнил URA.RU, что речь идет о массовых детских и спортивных мероприятиях. Они запланированы на ближайшие месяцы. «Формально они не запрещены, однако формат их проведения необходимо пересмотреть с учетом ограничений, введенных на период пандемии коронавируса», — заявил URA.RU Сафонов.

При этом Сафонов отметил, что речь пока не идет о новогодних утренниках. В данный момент их проведение не отменяют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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