Мэр Котова готова ужесточить карантин в Челябинске

Формально мероприятия не запрещены, но может быть пересмотрен их формат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала у подчиненных пересмотреть контракты на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Это заявление она сделала на аппаратном совещании, передает корреспондент URA.RU.

«Еще раз посмотрите контракты, которые вы планируете заключить, с учетом ограничений по проведению массовых мероприятий. Оцените все риски и пересмотрите при необходимости», — заявила Котова.

Пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов уточнил URA.RU, что речь идет о массовых детских и спортивных мероприятиях. Они запланированы на ближайшие месяцы. «Формально они не запрещены, однако формат их проведения необходимо пересмотреть с учетом ограничений, введенных на период пандемии коронавируса», — заявил URA.RU Сафонов.

При этом Сафонов отметил, что речь пока не идет о новогодних утренниках. В данный момент их проведение не отменяют.