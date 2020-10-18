Тюменцев оставили без телевидения и радио

Профилактика на сетях продлится несколько дней Фото: depositphotos.com

Сегодня утром в Тюмени перестали работать несколько телеканалов и радиостанций. Как передает федеральный оператор «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», причина в профилактике.

«Временные перерывы в трансляции телерадиовещания планируются 19 октября в Тюмени, Ишиме, Тобольске, в Тюменском, Тобольском, Ишимском и Омутинском районах», — сообщает РТРС. Ограничения, в среднем, продлятся до часу дня. Первый эфир на «Радио России» стартует в 13:10, на «Вести FM» — в 13:45, а на канале «Россия 1» — в 14:25.

Кроме того, по информации федерального оператора, кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала возможны вплоть по 25 октября. К примеру, с шести утра и до обеда 21 октября тюменцы останутся без нескольких развлекательных каналов, в том числе и детского, а также не смогут послушать ряд радиостанций.