«ВСМПО-Ависма» отказалась от судебных претензий к экс-главе

Ближайшее заседание по иску к Михаилу Воеводину назначено на 28 октября Фото: Жабриков Владимир © URA.RU

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) подала заявление о мировом соглашении по иску на четыре миллиарда рублей к бывшему гендиректору Михаилу Воеводину. Об этом сообщается в карточке дела.

«16 октября 2020 — заявление об утверждении мирового соглашения ПАО „Корпорация ‚ВСМПО-Ависма‘“», — указано в картотеке. Заявление принял арбитражный суд Свердловской области. Ближайшее заседание по делу назначено на 28 октября. На нем и будут рассмотрены поданные документы.

Получить комментарий у пресс-службы корпорации не удалось. Там отказались от объяснений ситуации.

Поводом для иска стали «неразумные и недобросовестные» сделки корпорации за 2017—2019 годы (время руководства Воеводина) по продаже ферротитана и титановой стружки, отмечает «Коммерсант». Это же подтверждают инсайдеры URA.RU. По их данным, бывший гендиректор корпорации мог быть замешан в завышении закупочных цен для предприятия.

Ранее МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения активов «ВСМПО-Ависма». Фигуранты расследования не раскрывались, но по данным «Ростеха» одним из подозреваемых является Воеводин.