18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В Пермском крае рекордный рост зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В крае за сутки выявлено 127 зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае максимальный с момента начала пандемии рост зараженных коронавирусом. По данным оперштаба Москвы по борьбе с COVID-19, в крае выявлено 127 новых заболевших за сутки.

«Пермский край — 127 [заразившихся]», — информирует оперштаб. Таким образом общее количество заболевших в Пермском крае достигло 11607 человек. По данным на 18 октября в крае было выявлено 125 инфицированных COVID-19.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 15 982 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 179 летальных исходов, выздоровело 5 328 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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