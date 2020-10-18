В Пермском крае рекордный рост зараженных коронавирусом

В крае за сутки выявлено 127 зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае максимальный с момента начала пандемии рост зараженных коронавирусом. По данным оперштаба Москвы по борьбе с COVID-19, в крае выявлено 127 новых заболевших за сутки.

«Пермский край — 127 [заразившихся]», — информирует оперштаб. Таким образом общее количество заболевших в Пермском крае достигло 11607 человек. По данным на 18 октября в крае было выявлено 125 инфицированных COVID-19.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 15 982 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 179 летальных исходов, выздоровело 5 328 человек.