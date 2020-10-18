Одну из дебоширок забрала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Каменск-Уральский неадекватные пассажирки автобуса устроили дебош. Видио инцидента, в ходе которого девушки ногами пытаются выбить дверь, а затем вылезают в окно автобуса, поделился очевидец.

По словам автора видео, инцидент произошел в воскресенье утром. «Эти девицы уже сидели в автобусе и орали песни, в кабине водителя была кондуктор, с которой у них начался конфликт еще раньше. Как потом рассказала сама кондуктор — с того что она сделала им замечание по поводу их не адекватного поведения, в ответ посыпались угрозы и оскорбления. Да, они точно были или пьяные, или под какими-то спайсами. Как позже выяснил приехавший патруль полиции им по 17 лет. Две буйные вылезли в окно и убежали на следующей остановке, а одна осталась ее и посадили в патрульную машину», — рассказал анонимный автор ролика в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно получить комментарии в пресс-службе полиции, были ли наказаны пассажирки и их родители за неадекватное поведение, к моменту публикации не удалось. Был направлен запрос информации об инциденте.