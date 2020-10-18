Жители Тюменской области опасаются экологической катастрофы

По словам местных жителей, канализационные сливы могут стать причиной экологической катастрофы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Тобольска (Тюменская область) заявили о надвигающейся экологической катастрофе. Об этом они рассказали в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Причина — нелегальные канализационные сливы в реку Иртыш.

«В подгорной части Тобольска происходит экологическая катастрофа. Колодцы переполнены канализацией, которая стекает в речку Курдюмка, а после попадает в Иртыш. По данному факту составлено заявление о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц», — рассказывает анонимный автор публикации.

В комментариях под постом жители города поддержали автора. «Ну наконец-то, спасибо ребята, надоело нюхать этот гадюшник», — радуется Игорь Зубарев. «Молодец, хоть у кого-то хватило времени поднять эту проблему, такая же вонь стоит возле автовокзала», — пишет Фатыма Савина. «До каких пор беспредел этот может продолжаться? Потом еще наши дети чешутся от купания в Иртыше», — интересуется Андрей Шишкин

В администрации Тобольска URA.RU сообщили, что данную проблему уже решают. «Было выявлено, что объекты, на которых произошла течь являлись бесхозными. Сейчас проводятся мероприятия, чтобы передать их под управление надлежащих служб», — добавили в ведомстве. Информацию о загрязнении водоема также проверяет прокуратура Тюменской области.