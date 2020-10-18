Жители ЯНАО оказались самыми доверчивыми в России

С января ямальцы стали жертвами мошенников 2 212 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За девять месяцев этого года жители ЯНАО стали жертвами телефонных и интернет-мошенников 2 212 раз. По проценту таких преступлений округ оказался в лидерах среди всех регионов России, превысив средний показатель в два раза. К таким выводам пришла прокуратура ЯНАО.

«Доля таких криминальных деяний от общего числа зарегистрированных в округе преступлений достигла 38%. По таким показателям ЯНАО является одним из лидеров в России, где доля составляет 19%, а в УрФО — 20%», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. Представители надзорного ведомства добавили, что за последний год число преступлений мошенников выросло на 52%.

С января по сентябрь от деятельности аферистов ямальцы потеряли 115 млн рублей. Это значительно больше, чем за полный 2018 год, когда ущерб составил порядка 80 млн рублей. В 2019 году эта сумма составила 130 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, эти цифры обсуждались на заседании с участием и. о. ямальского прокурора Дмитрия Разуваева, руководителей полиции, общественников и банкиров. Стороны пришли к выводу, что в ЯНАО необходимо изменить работу правоохранителей, органов власти и банков, чтобы бороться с преступлениями.

Ранее о проблеме кибермошенничества говорил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Глава Ямала заявил, что из-за всплеска активности аферистов показатели преступности в регионе выросли за год на 5%. А летом окружное управление МВД подсчитало, что ЯНАО поставил абсолютный рекорд по преступлениям мошенников.