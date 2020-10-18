Губернатор Махонин поручил переводить пермяков на удаленку

Крупным предприятиям поручено отправить работников на удаленку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы. Об этом Махонин заявил в ходе аппаратного совещания, указано на сайте краевого правительства.

«Бездействие дорого стоит. Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости», — сказал Махонин. Он подчеркнул также, что учитывая рост заболеваемости, «работодатели и жители края не полностью понимают уровень ответственности».

По словам главы Махонина, если в регионе не принять меры для разобщения людей, то пермякам придется вновь уйти на строгую самоизоляцию. Последние две недели в Пермском крае ежедневно растет число зараженных коронавирусом. По данным на 19 октября в крае выявлено 127 новых заболевших COVID-19, общее число инфицированных вирусной инфекцией достигло 11 734.