18 октября 2020
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Губернатор Махонин поручил переводить пермяков на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, махонин дмитрий
Крупным предприятиям поручено отправить работников на удаленку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить работу по выведению пермяков на удаленный режим работы. Об этом Махонин заявил в ходе аппаратного совещания, указано на сайте краевого правительства.

«Бездействие дорого стоит. Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы. Опыт региона весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости», — сказал Махонин. Он подчеркнул также, что учитывая рост заболеваемости, «работодатели и жители края не полностью понимают уровень ответственности».

По словам главы Махонина, если в регионе не принять меры для разобщения людей, то пермякам придется вновь уйти на строгую самоизоляцию. Последние две недели в Пермском крае ежедневно растет число зараженных коронавирусом. По данным на 19 октября в крае выявлено 127 новых заболевших COVID-19, общее число инфицированных вирусной инфекцией достигло 11 734.

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© Служба новостей «URA.RU»
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