Ярослав Мелехин попытается оспорить решение избиркома Фото: страница Ярослава Мелехина во «Вконтакте»

Основатель школы уличных танцев, адвокат Ярослав Мелехин готовит иск в Свердловский облсуд, чтобы оспорить отказ избиркома Екатеринбурга регистрировать его самовыдвиженцем на довыборы в гордуму. Об этом Мелехин сообщил URA.RU. По его словам, избирательная комиссия по надуманным основаниям не засчитала несколько подписей горожан в его поддержку.

Мелехин пытался зарегистрироваться самовыдвиженцем в округе №3 (Верх-Исетский район). Для этого он собрал необходимое количество подписей горожан — 321. Однако три подписи избирком признал недействительными и 16 октября отказал Мелехину в выдвижении. «Заявление [в суд] пока только готовится, его еще не подали», — сказал Мелехин. Также он предположил, что избирком намеренно преувеличил значимость ошибок в подписных листах.

По информации URA.RU, недействительные подписи — лишь повод для снятия Мелехина с выборов. Источник агентства во властных структурах отмечает, что, согласно социологическим замерам, которые проводили кураторы довыборов, рейтинг Мелехина был выше, чем у единоросса Антона Швалева, поддержанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Инсайдеры объясняют это тем, что его фамилия созвучна фамилии действующего депутата гордумы и лидера «Единой России» Верх-Исетского района Сергея Мелёхина. «Таким образом, снятие Мелехина с выборов превратилось в спецоперацию, и [глава горизбиркома Вадим] Антошин успешно с ней справился», — отметил источник URA.RU. Сам Антошин заявил корреспонденту, что не получал и не мог получать каких-либо указаний.

Довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября не только в округе №3, но и в округе №9 (Ленинский район), где власть поддержала бизнесмена Виталия Чачина («ЕР»). В обоих округах до кампании допустили по пять кандидатов, все они — представители партий. В начале октября от участия в довыборах отказался другой самовыдвиженец, способный побороться со Швалевым, — Игорь Рубцов, помощник депутата заксобрания, совладельца «Таганского ряда», одного из спонсоров свердловской «ЕР» Анатолий Никифоров.