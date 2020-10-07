Спонсор «ЕР» пытается помириться с губернатором Куйвашевым

Анатолий Никифоров снял своего кандидата с довыборов в гордуму Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат заксобрания, совладелец «Таганского ряда», один из спонсоров свердловской «Единой России» Анатолий Никифоров пытается выйти из противоречий с губернатором Евгением Куйвашевым. Как стало известно URA.RU, помощник Никифорова Игорь Рубцов снялся с довыборов в гордуму Екатеринбурга. Таким образом, Никифоров и его протеже не будут конкурировать на довыборах с кандидатами от «ЕР», которых поддержал губернатор Евгений Куйвашев.

Рубцов пытался зарегистрироваться самовыдвиженцем. Для этого ему нужно было собрать 295 подписей. «Сегодня [7 октября], был последний день сдачи подписей. Рубцов не принес подписные листы», — рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. На момент публикации получить комментарий самого Рубцова не удалось. Анатолий Никифоров также не ответил на звонок корреспондента.

Изначально Рубцов планировал выдвинуться на довыборы от «Единой России» по округу №3 (Верх-Исетский район), однако губернатор сделал ставку на бывшего справедливоросса Антона Швалева. Рубцов был в числе кандидатов, которые не согласились с поражением на внутрипартийных праймериз и пожаловались секретарю генсовета «ЕР» Андрею Турчаку. Параллельно он начал собирать подписи как самовыдвиженец — чтобы впоследствии составить конкуренцию Швалеву.

Активность Рубцова в округе источники URA.RU объясняли тем, что Куйвашев не стал звонить Никифорову с просьбой снять его кандидата с довыборов, вопреки ожиданиям единоросса. По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, сход Рубцова с дистанции произошел вовремя и позволит Никифорову выйти из спора с губернатором. «Власти ведь тоже невыгоден конфликт с ним: все-таки Никифоров контролирует ситуацию в Верх-Исетском районе [Екатеринбурга]», — объяснил эксперт.

Накануне от дальнейшего участия в кампании отказался еще один самовыдвиженец, проигравший на праймериз «ЕР», — общественник Александр Гавриленко. По его округу (№9, Ленинский район) «Единая Россия» выдвинула бизнесмена Виталия Чачина, которого также поддержал губернатор. Считается, что за снятием Гавриленко с довыборов (намеченных на 22 ноября) стоит мэрия, которая, как и Никифоров, попыталась доказать верность главе региона.