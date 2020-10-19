Магнитную зарядку к iPhone 12 подвергли жесткой критике

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Интервью с Максимом Спасским. Екатеринбург, apple, айфон11, iphone11
Беспроводная зарядка от фирмы Apple может использоваться с телефонами других фирм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете раскритиковали магнитную беспроводную зарядку MagSafe, представленную вместе с iPhone 12. Пользователи пишут, что в ней нет ничего нового: она является стандартной беспроводной зарядкой и поддерживает устройства других фирм.

«Итак, это всего лишь зарядное устройство Qi», — пишет пользователь Twitter BenGeskin. Другие критики, чтобы подтвердить его слова, провели эксперимент, который показал, что фирменное устройство MagSafe заряжает устройство остальных фирм без магнитной зарядки. Это говорит о том, что беспроводная зарядка к новому iPhone является лишь разновидностью зарядных устройств, поддерживающих разработанный 12 лет назад стандарт Qi.

Пользователи уточняют, что единственным плюсом MagSafe от компании Apple является мощность зарядки в 15 ватт вместо стандартных 7,5. Телефоны без магнитной фиксации, которая есть у iPhone 12, также можно заряжать от MagSafe.

Ранее компания Apple презентовала новый iPhone 12. Главные его особенности — поддержка беспроводных сетей 5G, сверхпрочное стекло Ceramic Shield и магнит для беспроводной зарядки, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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