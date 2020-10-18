В Тюменском районе дорогу разрыли сразу после капремонта

«Тюмень Водоканал» сломал свежий асфальт, чтобы починить инженерные сети Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Луговое Тюменского района сразу после ремонта дороги вскрыли новый асфальт, чтобы отремонтировать водопровод. Об этом местные жители рассказали в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Они выразили недоумение таким порядком выполнения работ.

«В начале осени в поселке делались новые дороги и тротуары. Но сразу за ними водоканальщики вскрыли асфальт и начали тянуть трубы и менять колодцы. После окончания работ присыпали свои раскопки щебнем и скрылись восвояси. Почему руководство заранее не согласовало планы работ и освоения бюджетных средств?» — интересуется автор.

В комментариях к записи возмущение автора разделили и другие пользователи. «Снова пригонят технику, залатают дыры асфальтом, а потом эти заплатки провалятся и будут ямы», — заявила Виолетта Кудрявцева. «Мы так радовались созданному тротуару, а на следующий день смотрели, как его безжалостно уничтожают. Просто сердце кровью обливается», — вспоминает Аня Короткова. «Это у нас традиция такая», — считает Ольга Викодур.

В администрации Кулаковского района, к которому относится село Луговое, URA.RU сообщили, что ремонтные работы, организованные «Водоканалом», изначально должны были состояться в 2021 году. «Дело в том, что „Водоканал“ пошел нам навстречу и, чтобы улучшить качество воды, установил колодцы в октябре. Кроме того, там обязуются полностью восстановить тротуар и задетые участки дороги. Если погодные условия позволят, то новое покрытие появится уже в этом месяце», — добавили в муниципалитете.