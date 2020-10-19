В России возникли проблемы с вакциной от смертельной болезни

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Экстренная вакцинация от столбняка помогает предотвратить заболевание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия столкнулась с проблемой экстренной профилактики столбняка из-за того, что в стране не налажено производство противостолбнячного иммуноглобулина. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

«К сожалению, приходится констатировать, что сегодня у нас возникли определенные сложности с экстренной профилактикой столбняка», — заявил Брико ТАСС. Раньше раствор противостолбнячного иммуноглобулина закупался в Китае, но сейчас это стало нерентабельно из-за изменения курса валют.

Ранее Министерство здравоохранения составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям вплоть до смерти пациента. Среди них были прививки против дифтерии, столбняка, коклюша, а также БЦЖ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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