Депутат от ЕР обманом оставил без жилья больше 10 человек

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Комитет «Единой России» по этике рекомендует лишить депутата всех постов и исключить из партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госсовета Чувашии Владимир Михайлов массово раздавал ссуды людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, под заведомо невозвратный процент. После этого он отнимал у граждан квартиры и землю за долги. Об этом в беседе с URA.RU сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Нам известно, что таких случаев было больше десяти», — сообщил Ревенко URA.RU. Местным жителям, по его словам, не удавалось добиться справедливости через суд, так как Михайлов действовал по закону.

Ревенко уточнил, что теперь Михайлов будет исключен из партии и снят со всех постов. Такое решение было единогласно принято на комиссии партии по этике. «Ничего общего с такими людьми мы не хотим иметь», — сказал собеседник агентства. Окончательное решение об исключении депутата из партии примет президиум генсовета «Единой России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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