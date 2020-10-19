В Москве сиделка издевалась над 90-летней пенсионеркой. Видео

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Клипарт. Санкт-Петербург., милостыня, пенсионерка, бабушка, нищета
Женщина находится в беспомощном состоянии из-за тяжелой болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве сиделку подозревают в истязании 90-летней женщины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки города Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке», — приводит слова Волк «Пятый канал». В полицию обратился внук женщины.

Пожилую женщину систематически избивала ее сиделка. В соцсетях также появилось видео издевательств. На кадрах сиделка желает смерти женщине и унижает ее. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Истязание».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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