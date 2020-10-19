Женщина находится в беспомощном состоянии из-за тяжелой болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве сиделку подозревают в истязании 90-летней женщины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки города Москвы задержали 42-летнюю женщину, работавшую сиделкой, по подозрению в умышленном причинении физических страданий пенсионерке», — приводит слова Волк «Пятый канал». В полицию обратился внук женщины.

Пожилую женщину систематически избивала ее сиделка. В соцсетях также появилось видео издевательств. На кадрах сиделка желает смерти женщине и унижает ее. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Истязание».