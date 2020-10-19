Мэр Челябинска меняет главного ревизора города

Юрий Ветриченко сложит полномочия председателя КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска (КСП) Юрий Ветриченко уйдет в отставку. На должность нового руководителя КСП мэр Наталья Котова внесла кандидатуру начальника управления муниципальных закупок Натальи Гутовой. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской думе и мэрии.

«У Ветриченко истекает пятилетний контракт, — сообщили URA.RU в думе. — В гордуму на должность председателя КСП Челябинска мэр Наталья Котова внесла кандидатуру Гутовой. Других кандидатур не вносили». Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов подтвердил URA.RU, что на должность председателя палаты внесена кандидатура Гутовой».

Сессия, на которой сменится председатель КСП, состоится 27 октября. Ветриченко в феврале исполнится 65 лет и это является предельным возрастом для нахождения на должности председателя КСП. «Поэтому его кандидатура не рассматривается», — сообщили в гордуме.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов, а также аудитом деятельности муниципальных предприятий. Ветриченко возглавил палату в сентябре 2015 года. До этого работал в органах прокуратуры и КСП области. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Ветриченко, но его телефон не отвечает.

Гутова работает в мэрии Челябинска с июля 2013 года. Ранее она занимала должность замначальника Главного контрольного управления правительства области. В мэрии Гутова сначала руководила управлением муниципального заказа, которое потом было преобразовано в управление муниципальных закупок. Связаться с Гутовой не удалось.