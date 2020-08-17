Президента РФ Владимира Путина пригласили на празднование трехсотлетия Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 17 августа в формате ВКС пообщался с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Это первая встреча главы государства с главой региона в таком формате, которая состоялась за четыре недели до предстоящих выборов губернатора Пермского края. Врио Махонин рассказал Путину про текущую ситуацию в регионе, пригласил его на празднование трехсотлетия краевой столицы, а Путин отдельно спросил про двигатели ПД-35.

Представляем стенограмму сегодняшней встречи «без купюр»:

В. Путин: Дмитрий Николаевич, добрый день!

Д. Махонин: Добрый день!

В. Путин: Дмитрий Николаевич, Пермский край — один из крупнейших промышленных центров нашей страны: по объему промышленного производства на душу населения занимает 16-е место в России, это высокий очень показатель. Здесь решается очень много вопросов в интересах страны в целом, но наверняка много и нерешённых проблем. С чего предпочитаете начать нашу сегодняшнюю встречу?

Д. Махонин: Владимир Владимирович, хотел бы сказать большое спасибо, что Вы уделяете своё внимание моему родному Пермскому краю.

Конечно же, хотел бы доложить о ситуации с коронавирусной инфекцией — это актуальная тема. Хотел бы сказать, что в целом ситуацию оцениваю как стабильную в регионе. Мы, к счастью, не допустили никаких больших вспышек заболеваемости, находимся на 75-м месте по количеству заболевших на 100 тысяч населения, создали необходимый запас прочности по медицинским койкам.

В принципе сейчас уже выходим из режима самоизоляции, переходим к плановой работе медицинских учреждений, к консультациям и приему узких специалистов, к плановым операциям и готовимся, естественно, к массовой вакцинации. Нам предстоит поставить вакцины против гриппа полутора миллионам жителей Пермского края, пневмококк — 200 тысяч прививок, мы из краевого бюджета выделили соответствующие средства.

Хотел бы сказать, что с 5 августа приняли решение о снятии режима самоизоляции для жителей младше 65-ти лет, возобновили работу санаториев, фитнес-клубов, летних кафе, торговых центров —конечно, всё с соблюдением требований Роспотребнадзора.

С 1 сентября мы планируем [возобновить] образовательный процесс в нормальном режиме, без удалёнки, как говорят. К этому всему мы готовимся.

Хотел бы сказать, что мы реализуем меры поддержки нашего бизнеса и понимаем, что бизнес в любом случае пострадал. Три пакета мер региональных мы приняли. По данным Российского рейтингового агентства, шестое место мы занимаем по мерам. Но самое главное, наверное, не рейтинги все-таки, а доведение помощи до предпринимателей. 30 сфер затронули наши меры поддержки, это порядка 190 тысяч работников.

Конечно, мы немножко смотрим в будущее: сейчас мы подготовили предложения в Законодательное собрание Пермского края и вводим так называемую инвестиционно-налоговую льготу, это льгота [предоставляется инвесторам] взамен новых инвестиций в регион. Считаем это своевременным, поскольку все-таки надо планировать вперед.

Относительно того, как себя чувствует промышленное производство: хотел бы сказать, конечно, мы отфиксировали снижение индекса промышленного производства на 2,5 процента. Это немножко лучше, чем среднероссийский показатель.

Есть у нас положительные моменты. Например, стройка выросла на 11 процентов, сельское хозяйство — примерно на 3 процента, текстильная промышленность практически на 50 процентов выросла. Мы гордимся, что сейчас занимаем третье место по отгрузке на железную дорогу нашей продукции, будем дальше это направление усиливать.

В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 триллиона рублей. Важно, что все эти проекты подтверждены, и мы будем индивидуально с каждым инвестором работать, чтобы их поддерживать всячески на региональном уровне. Реализация проектов даст возможность создания 10 тысяч новых рабочих мест.

Вы уже сказали, действительно, о роли региона в промышленности. Хотел бы сказать, Вы прекрасно об этом знаете, что 2023 год — это окончание строительства нового завода по производству ракетных двигателей РД-191. Мы начали на пермском предприятии производство двигателей для авиации, ПД-14. Сейчас идет проект по сборочно-стендовому комплексу под новый двигатель ПД-35. Мы очень ждем реализации этих проектов.

И конечно, мы мечтаем о дальнейшем развитии кластера двигателестроения. В частности, можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации. Можно было бы подумать над сборкой в этих центрах, например, крупноразмерных турбинных лопаток, компрессоров, камер сгорания.

Хотелось бы, чтобы Вами было дано поручение Министерству промышленности — Министр [Д.Мантуров], кстати, был на производственной площадке, мы эту площадку называем «Новый Звёздный» — и Ростеху, чтобы они рассмотрели возможность развития этого кластера. А мы как регион обязуемся, мы уже сейчас проговорили, по строительству всей социальной инфраструктуры — это школы, детские сады и жилье. Порядка 60 тысяч квадратных метров жилья мы планируем построить в этом микрорайоне.

Занятость. Конечно, мы понимаем, что ряд людей попали в трудную ситуацию, и мы, конечно, должны поддерживать этих людей в трудную минуту. Наравне или в дополнение к федеральным мерам поддержки по выплатам мы предусмотрели свои региональные меры. Это доведение до МРОТ заработной платы людям, которые в силу ограниченной занятости недополучали. Порядка 10 тысяч таких выплат мы производим. Кроме того, мы договорились, что будем доплачивать работодателям в случае создания новых рабочих мест дополнительные выплаты, и примерно рассчитываем с помощью этой меры создать еще 10 тысяч рабочих мест. Вообще, размещено на портале «Работа в России» порядка 20 тысяч вакансий в Пермском крае.

Конечно же, мы занимаемся сейчас вопросами переквалификации, понимаем, что изменяются тенденции в экономике. В сентябре одним из первых в стране открываем центр опережающей профессиональной подготовки. Работают у нас 25 многофункциональных центров прикладных квалификаций. Очень важно, что здесь, на базе наших техникумов, мы переподготавливаем специалистов — не только молодых людей, но и людей предпенсионного возраста.

Социальные меры поддержки. Тоже хотел бы коротко обозначить те дополнительные меры поддержки, которые мы в дополнение к федеральным предпринимаем. В частности, мы обеспечили бесплатным питанием детей, это 200 тысяч детей, материальную помощь малоимущим семьям 1 сентября по пять тысяч [рублей], чтобы детишки пошли в школу, мы выплачиваем населению.

Увеличили выплаты донорам, потому что мы знали, что в период самоизоляции у нас сократилось количество крови, лимфы, поэтому в два раза увеличили соответствующие выплаты, тем самым решили проблему. Сейчас выходим в плановый режим работы медицинских учреждений, у нас все запасы необходимого донорского материала есть.

Хотел бы также сказать — это очень важная тема, и Вы уделяли ей особое внимание — о выплатах медицинским работникам. Предусмотрено и федеральным бюджетом, и региональным бюджетом порядка 2,5 миллиарда выплат. Сейчас выплачено 1,5 миллиарда рублей. Кстати, мы в региональном бюджете заложили третью дополнительную выплату и предусмотрели на это 800 миллионов рублей. Практически 14 тысяч медиков получают соответствующие доплаты.

Очень важно — предусмотрели дополнительные выплаты и педагогам, 300 миллионов рублей, потому что понимаем, что ситуация непростая, необычная, удаленная форма обучения, 300 миллионов мы на это заложили и выплачиваем.

Хочу дальше продолжить свой доклад вопросами наших планов развития Перми и Пермского края. Вы знаете, что в 2023 году будет 300 лет краевой столице, и Вами был подписан Указ о праздновании 300-летия Перми. И мы, конечно же, очень готовимся к этому мероприятию.

Мы планируем масштабные изменения в городе: реконструкция основных улиц центральных, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры. 140 миллиардов рублей примерно мы планируем инвестировать в празднование. Причем считаем для себя очень важным, поскольку в этот же год юбилей Екатеринбурга, с нашими соседями дружить. Договорились с губернатором о том, что мы подпишем соглашение и будем обмениваться в плане культуры и спорта.

Еще знаковый проект для нас: хотел бы отдельно поблагодарить Вас за то, что мы попали в федеральную адресную инвестиционную программу по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Вы, наверное, знаете, что эта сцена во время эвакуации во время Великой Отечественной войны послужила пристанищем для Мариинского театра. И конечно, связь между театрами остается, и нам очень важно, чтобы наши две труппы — и балетная, и оперная, — получили новую сцену. Будем стараться реализовать этот проект.

Развитие транспортной инфраструктуры для нас очень важно. Я хотел бы Вам доложить, что мы реализуем новую транспортную модель. Ускориться, Владимир Владимирович?

В. Путин: Нет, нет, пожалуйста. Я думал, что Вы про мост решили сказать через Каму.

Д. Махонин: Это я обязательно скажу, обязательно. Я бы хотел для начала сказать, что новая транспортная модель — мы в этом году снизили средний возраст автобуса с 12 до 4 лет и дальше продолжим эту реформу. Плюс закупили новые трамваи.

У нас большие планы с Российской железной дорогой по электричке повышенной комфортности «Ласточка». То есть мы сейчас связываем электричкой — до 2023 года план у нас разработан — пригороды Перми и города-спутники. 1 сентября будет впервые за постсоветский период запущена «Ласточка» в город Краснокамск (60 тысяч [человек] население), 30 минут до центра города Перми. И вообще мы создаем такое некое транспортное кольцо, называем это «по-наглому» пермское наземное метро. Диаметр его будет порядка 40 километров, что, в общем-то, чуть ниже, чем МЦК.

Международный аэропорт «Пермь»: мы сейчас, после того как в 2017 году был запущен новый терминал, по сути дела, заканчиваем реконструкцию телетрапов, рулежных дорожек, в сентябре надеемся это все закончить. И следующий этап реконструкции аэропорта — это усиление взлётно-посадочной полосы, чтобы более широкофюзеляжные самолёты у нас могли приземляться и взлетать. Проект у нас готов, очень надеемся, что по линии Минтранса и Росавиации этим планам суждено будет сбыться в ближайшее время. Министр транспорта [Е.Дитрих] тоже был у нас, вроде подтвердил, но надеемся, что ничего не помешает дальше эти подтверждения реализовать.

И конечно, Вы уже в принципе сказали об этом, мост через реку Каму. Город у нас протяжённый, по площади очень большой — порядка 70 километров протяжённость. Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году. Таких в стране было построено четыре моста, и [это] последний мост, [который] остался в эксплуатации. Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы Вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025—2026 годы. Пока мы запроектируем этот мост, концепция у нас уже нарисована, трассировка моста нам примерно понятна.

И ещё одна просьба, если позволите. Мы говорим о том, что город Пермь — город инженеров и двигателестроителей, и, конечно, культура для нас имеет очень важное значение. Я уже говорил о Театре оперы и балета. И сейчас у нас есть проект по строительству здания Пермской художественной галереи. Это крупнейший региональный запасник художественных ценностей, здесь хранится уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, здесь хранится уникальная коллекция строгановской иконы, есть картины передвижников. В общем, нам есть чем гордиться и что показывать. К сожалению, здание, где находится галерея, это здание Спасо-Преображенского собора, до сих пор запасники могут позволить показать 1,5 процента своей коллекции.

Мы проект сделали, у нас есть понимание, где будет располагаться эта галерея. Конечно же, хотелось, чтобы наша инициатива была поддержана в части включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021—2023 годы.

И в завершение, уважаемый Владимир Владимирович, от всех жителей Пермского края, а в Пермском крае живут трудолюбивые жители, которые любят свою страну, я бы хотел Вас пригласить на празднование юбилея — 300-летия Перми. Спасибо за внимание.

В. Путин: Хорошо. Дмитрий Николаевич, что всё-таки по ПД-35?

Д. Махонин: ПД-35 — стенд в микрорайоне Новые Ляды, я уже сказал, это «Новый Звёздный». Вроде бы рисков нет, что как-то будет сокращено финансирование, но дальше мы понимаем, что новый двигатель требует нового производства по сборке. Потому что старые производства — это здания с 1930 года до 1970 года [постройки], то есть они морально и физически устарели. Поэтому эти центры по сборке — они, наверное, были бы правильными. Ещё и почему — потому что сейчас ОДК масштабно реализует проекты с нефтегазовым сектором, и надо, конечно же, разводить потоки по сборкам соответствующих агрегатов.

Это было бы, наверное, правильно, но надо, конечно же, всё очень внимательно посчитать с точки зрения того, чтобы наши предложения были именно в пользу того, чтобы двигатель был более дешёвый, конкурентоспособный и без потери качества.

В. Путин: Хорошо. Дмитрий Николаевич, вопросы, которые Вы поставили, безусловно, все важны. Соответствующие профильные ведомства, Правительство получат необходимые поручения для их проработки: это касается и транспортной инфраструктуры, мостового сооружения, это касается учреждений культуры — всё это будет проработано. Вопросы все очень важные, безусловно, надо всё тщательно проработать с Правительством по поводу источников финансирования.

Хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые проблемы, которые требуют Вашего личного участия. Это уровень безработицы. Ясно, что в современных условиях она подросла, мы все это хорошо знаем, но я многократно уже обращал внимание на этот вопрос, он важен чрезвычайно для всех регионов, для страны и для экономики России в целом.

В Пермском крае безработица сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем по стране, а в то же время Вы говорите, что есть вакансии в Пермском крае. Надо всё это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Есть ещё одна проблема, о которой Вы тоже знаете, но которую сегодня не подняли, но это требует тоже Вашего личного внимания, — это большой уровень аварийного жилья. В Перми он сохраняется на высоком уровне. Сейчас не будем подробно об этом говорить, просто обращаю на это Ваше внимание. Я соответствующие сигналы пошлю и в Правительство, но и Вы тоже проработайте этот вопрос.

В Перми в принципе складывается благоприятная обстановка для развития: у вас и региональный валовой продукт растёт, у вас на должном уровне сохраняется промышленное производство, сельхозпроизводство, жилищное строительство и строительство в целом, в хорошем состоянии находятся региональные финансы — обеспеченность хорошая и закредитованность меньше, чем в целом по стране. Это всё очень хорошие предпосылки для решения всех масштабных задач, которые стоят перед таким крупным регионом, как Пермский край.

Что касается ПД-35, это важнейший проект не только для Пермского края и не только для моторостроительного кластера Перми и для моторостроительного кластера страны в целом — это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолётом.

Всё это будем, конечно, в комплексе решать. И вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведёт и проведёт необходимые работы в обозначенные ранее сроки.

Вам всего самого доброго. До свидания. Спасибо. Рассчитываю на Вашу эффективную работу в ближайшее время.

Д. Махонин: Спасибо большое.

В. Путин: Всего хорошего.