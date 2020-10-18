Свердловский губернатор увеличил сумму на выплаты врачам за COVID

Медикам положены доплаты за работу с коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился на 300 млн рублей увеличить ассигнования на выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом свидетельствует документ, размещенный на портале информации региона.

Постановление губернатора подписано 16 октября. Согласно документу, сумма, выделенная на финансирование этой статьи расхода, увеличивается с 746,9 млн 1,039 миллиарда рублей. Оперативно получить комментарий в региональном штабе по борьбе с коронавирусом не удалось. К моменту публикации ответ на вопрос корреспондента не поступил.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о доплатах медикам, которые работают с коронавирусными больными, в начале мая. Им регулируются выплаты, введенные с апреля.