В Тюмени на заключенных не хватает докторов и медсестер

В Тюмени осужденные не могут посетить врачей и проверить легкие Фото: Анна Майорова © URA.RU

В двух тюменских филиалах Медико-санитарной части-72 ФСИН России, в которых оказывают медпомощь осужденным, выявили несколько крупных нарушений. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Проверка показала, что в учреждениях не хватает персонала и не соблюдаются сроки оказания медпомощи.

«В филиале „Больница“ нет врача-начальника филиала, хирурга, рентгенолога, терапевта и семи медицинских сестер. Это нарушает права осужденных на оказание своевременной медицинской помощи. В связи с этим в Калининский районный суд Тюмени направлен административный иск», — говорится в сообщении прокуратуры. Ведомство требует укомплектовать штат учреждения, в котором помощь в стационаре получают осужденные из исправительных учреждений области.

Во втором филиале — Медицинской части №13 — заключенных тюменской исправительной колонии №4 лечат амбулаторно. Прокуратура выявила там нарушения порядка оказания медпомощи, ведения документов, сроков проведения флюорографии и лабораторных исследований. «В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности», — подчеркивают в прокуратуре.