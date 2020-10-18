Разбираться с дракой вызвали наряд Росгвардии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подполковника Айдара Даутова из отдела полиции по Нагайбакскому району Челябинской области обвинили в пьяной драке в местном кафе, видео которой попало в соцсети. Сам он отказался от комментариев, в областном главке проведут проверку информации.

«16 октября подполковник полиции ОМВД по Нагайбакскому району Челябинской области Даутов А.И., находясь в местном кафе „Берлога“, напился и в пьяном угаре устроил драку с посетителями заведения. Чтобы угомонить пьяного подполковника, сотрудникам кафе пришлось вызвать наряд Росгвардии. При виде коллег в погонах Даутов продолжил избивать человека», — сообщается в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Далее силовика обвиняют в том, что он снял побои в райбольнице, где работает его родственница, и «вымогает у обидчика деньги».

«Я пока не видел видеозаписи и не готов дать комментарий», — заявил URA.RU сам подполковник внутренней службы Даутов, возглавляющий в районном отделе полиции группу анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения. После этого он перестал брать трубку. «По сообщениям, изложенным в социальной сети, будет проведена проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В кафе-баре «Берлога» подтвердили URA.RU факт конфликта. «Была большая драка, много народа. Но Росгвардия справилась быстро», — рассказали в заведении. При этом там не стали называть имя зачинщика. В пресс-службе регионального управления Росгвардии обещали прокомментировать информацию позднее.