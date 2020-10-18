Жители одного из богатейших регионов России недовольны зарплатами

В ХМАО самый высокий уровень недовольных своей зарплатой в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО 79% опрошенных жителей заявили, что недовольны своими зарплатами. Это рекордный показатель по стране, рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

«32% жителей Югры, недовольных своим доходом, хотели бы зарабатывать в полтора-два раза больше, еще 29% — в два-три раза. 13% рассказали, что мечтают о зарплате в три-четыре раза выше нынешней. Таких, кто хотел бы иметь зарплату более чем в десять раз выше нынешней, в регионе оказалось всего 3%», — сообщают в пресс-службе.

Чаще всего нехватку денег в округе ощущают представители науки, образования, медиа, развлечений и продаж. По данным hh.ru, средняя зарплата составляет 47,6 тысячи рублей, а средняя ожидаемая — 49,9 тысячи рублей. Согласно опросу, лишь 21% населения ХМАО довольны зарплатой. Этот показатель на 8% ниже среднего по России.

Ранее стало известно, в каких городах России самые высокие зарплаты. В этом рейтинге на четвертом и пятом местах расположились Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75 тысяч рублей). Также ХМАО относят к одному из богатейших регионов России.