Города УрФО попали в пятерку лидеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В трех российских городах средняя зарплата превышает 90 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Эксперты сравнили соотношение зарплат в 100 крупнейших городах и стоимость стандартного потребительского набора, который включает в себя продукты, одежду, промтовары, мебель, транспорт, технику и траты на отдых. Выяснилось, что самая высокая заработная плата в этому году была у москвичей. Она составила чуть более 103 тысяч рублей.

В тройку лидеров также попали два северных города — Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97 тысяч рублей и Салехард (94 тысячи рублей). На четвертом и пятом местах расположились Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75 тысяч рублей).

К началу лета экономисты зафиксировали «фантастический рост» безработицы. На 2 июня число россиян, зарегистрированных в службах занятости, достигло 2,1 млн человек, передает телеканал « Царьград ». Но в то же время в 2020 году финансовый и страховой секторы возглавили рейтинг отраслей с самыми большими зарплатами. Работники этой сферы в первые три месяца этого года заработали 106,6 тысячи рублей, пишет агентство Nation News. А самые низкие зарплаты получили работники гостиниц и предприятий общепита — 29 тысяч рублей.