В России выросла цена на один из главных продуктов

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Экскурсия на комбинат школьного питания. Сургут, сахар, мешки
Цены на сахар выросли на фоне ожидания дефицита товара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России выросли оптовые цены на сахар из-за возможного дефицита этого товара. О подорожании продукта предупредила компания-производитель сахара «Русагро».

«В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы „Русагро“, третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 рубля за килограмм без НДС», — указано в отчете компании. Среди главных причин подорожания гендиректор «Русагро» Максим Басов называет снижение площади посевов сахарной свеклы, падение урожайности, а также рост мировых цен на сахар.

О подорожании сахара Росстат сообщал еще в начале сентября, пишет RT. Ранее экономисты предупреждали, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, до конца 2020 года стоит ожидать подорожания и остальных продуктов питания. Также рост цен связывают со сложной ситуацией на зерновом рынке, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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