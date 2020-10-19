В России выросла цена на один из главных продуктов

В России выросли оптовые цены на сахар из-за возможного дефицита этого товара. О подорожании продукта предупредила компания-производитель сахара «Русагро».
«В третьем квартале 2020 года оптовая цена на сахар у группы „Русагро“, третьего крупнейшего производителя в России, выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 рубля за килограмм без НДС», — указано в отчете компании. Среди главных причин подорожания гендиректор «Русагро» Максим Басов называет снижение площади посевов сахарной свеклы, падение урожайности, а также рост мировых цен на сахар.
О подорожании сахара Росстат сообщал еще в начале сентября, пишет RT. Ранее экономисты предупреждали, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, до конца 2020 года стоит ожидать подорожания и остальных продуктов питания. Также рост цен связывают со сложной ситуацией на зерновом рынке, поскольку Россия является одним из крупнейших экспортеров пшеницы, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в