Большинство продуктов подорожает из-за зернового кризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, до конца 2020 года стоит ожидать подорожания многих продуктов питания. Об этом в беседе с URA.RU предупредил экономист Константин Селянин.

Собеседник уточнил, что в ближайшее время россиянам стоит ждать роста цен на многие продукты из-за ситуации на зерновом рынке. «Пшеница — продукт, на который существуют мировые цены, зерновые биржи. Россия является крупнейшим экспортером. В связи с коронавирусом, неурожаем в некоторых странах, выросли цены на пшеницу на 25-30% с начала года. Это все будет перенесено на наших производителей и покупателей», — ожидает Селянин.

При этом большого роста цен на медицинские маски и антисептики, который наблюдался в начале пандемии, теперь, скорее всего, не будет. «[Подорожание] произойдет, но не в таком объеме, как весной. Тогда был беспрецедентный дефицит. Сейчас все подготовились, всего навыпускали. Но насколько долго этого хватит — вопрос открытый», — сказал экономист. Также собеседник URA.RU не ожидает сильного подорожания лекарств, поскольку их цены регулирует государство.

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