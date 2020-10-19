Власти Санкт-Петербурга введут новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом: в ближайшее время рестораны будут закрываться в 23:00. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
«Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — приводит «Интерфакс» слова политика. Когда именно будут введены ограничения, он не сказал.
По словам главы Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, ранее была информация, что меры начнут действовать в конце недели. Сильнее всего это ударит по ресторанам при отелях и ночных клубах, а также по заведениям, расположенным рядом с ними. «Многие из них работают до последнего посетителя, до часа, до двух ночи», — уверен Гарбар [цитата по РБК]. Кроме того, добавил он, в петербургских ресторанах хотят ввести систему допуска посетителей только после регистрации номера телефона. Такая мера уже действует в ночных заведениях Москвы.
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