Во Франции готовят документ о признании Карабаха

Французский сенатор Валери Буайе внесет на этой неделе в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.
«Противостоять продвижению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по всей Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана», — написала сенатор.
Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе обострился в конце сентября этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь. 17 октября, как напоминает RT, стало известно, что Ереван и Баку договорились о перемирии.
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