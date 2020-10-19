19 октября 2020

Во Франции готовят документ о признании Карабаха

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Сенату Франции предложат признать Нагорный Карабах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Французский сенатор Валери Буайе внесет на этой неделе в верхнюю палату парламента документ о признании Нагорного Карабаха. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

«Противостоять продвижению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по всей Европе. На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах и осудить действия Турции и Азербайджана», — написала сенатор.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе обострился в конце сентября этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией. Главы МИД РФ, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь. 17 октября, как напоминает RT, стало известно, что Ереван и Баку договорились о перемирии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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