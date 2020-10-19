Названы страны с лучшими и худшими пенсионными системами

Пенсионные системы Дании и Нидерландов стали лучшими в своем роде. Аутсайдерами рейтинга по этому показателю признаны Аргентина и Таиланд. Это следует из Глобального пенсионного индекса, подготовленного специалистами Mercer CFA Institute.
«Первые два места в рейтинге заняли Нидерланды и Дания, которые сохраняют лидерские позиции уже несколько лет. Аналитики похвалили правительства этих стран за то, что те не позволили населению воспользоваться пенсионными накоплениями в кризис, что ухудшило бы их положение после выхода на пенсию», — пишет Forbes со ссылкой на исследование.
Пенсионная система США заняла 18 строчку рейтинга. Аналитики отметили ее есть свои преимущества, но существуют «серьезные риски и недостатки», которые нужно устранить. В частности, речь идет о необходимости повысить минимальный размер пенсии для малообеспеченных и увеличить расходы на соцобеспечение. Последние две строчки из 39 достались Таиланду и Аргентине. Этим странам посоветовали усилить поддержку бедных и улучшить управление частными пенсионными фондами. России в рейтинге не было.
В целом исследователи отметили, что из-за пандемии коронавируса пенсионные системы больше чем половины стран ухудшили свои оценки в сравнении с прошлогодними результатами. Следствием мировой рецессии стали сокращение пенсионных взносов, низкая доходность инвестиций и рост госдолга. Все это, говорят эксперты, «неизбежно повлияет» на будущие пенсии.
Подписывайтесь на URA.RU в