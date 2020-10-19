Госдума 29 октября рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом журналистам рассказали источники в нижней палате парламента.
Речь, как отмечается, идет об инициативах сенатора Василия Иконникова, а также депутатов Госдумы от фракций ЛДПР и «Справедливая Россия». В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей, пишет газета «Известия».
По словам Иконникова, правительством РФ поставлена задача 3-процентного роста ВВП, для выполнения которой потребуются «рабочие руки». Значительную часть из них составляют работающие пенсионеры, однако 5 млн из них отказались от официального трудоустройства из-за остановки индексации пенсий. Теперь власти должны вернуть этих людей в экономику. Более того, индексация прописана в Конституции, подытожил сенатор. В случае принятия его законопроекта, расходы Пенсионного фонда в 2020 году вырастут на 368,5 млрд, в 2021 — на 426,4 млрд, в 2022 — на 524,6 млрд рублей.
На реализацию инициативы фракции ЛДПР, как отмечает издание, потребуется 184,25 млрд рублей дополнительных расходов. А законопроект эсеров, помимо возврата к индексации, предполагает компенсацию россиянам недоплаченных с 2016 года денег. На эти цели может потребоваться 1,3 трлн рублей.
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