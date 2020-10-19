19 октября 2020

Названы продукты, снижающие риск заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, перец, овощи
Ольга Деккер рассказала, что в болгарском перце содержится много витамина C Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, нужно употреблять достаточное количество белков и жиров, а также пить много воды. Об этом сообщила диетолог Ольга Деккер.

«Хорошие жиры нужны, чтобы обеспечить функцию легких, а белки являются строительным материалом для иммунных клеток», — цитирует «Мир 24» Деккер. По ее словам, также нужно употреблять в пищу сложные углеводы, поскольку они помогают сохранять иммунную систему.

Также Деккер рассказала, что нужно включать в рацион витамины и минералы — это снизит риск заражения COVID-19. Особенно помогает для укрепления иммунитета витамин C. Его можно получать из болгарского перца. Диетолог напомнила, что в нем витамина C гораздо больше, чем в лимоне.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, что Витамины C и D помогают сохранять иммунитет зимой, передает телеканал 360. Также стоит есть сливочное и топленое мало, считает она.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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