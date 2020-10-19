Названы продукты, снижающие риск заражения коронавирусом

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, нужно употреблять достаточное количество белков и жиров, а также пить много воды. Об этом сообщила диетолог Ольга Деккер.
«Хорошие жиры нужны, чтобы обеспечить функцию легких, а белки являются строительным материалом для иммунных клеток», — цитирует «Мир 24» Деккер. По ее словам, также нужно употреблять в пищу сложные углеводы, поскольку они помогают сохранять иммунную систему.
Также Деккер рассказала, что нужно включать в рацион витамины и минералы — это снизит риск заражения COVID-19. Особенно помогает для укрепления иммунитета витамин C. Его можно получать из болгарского перца. Диетолог напомнила, что в нем витамина C гораздо больше, чем в лимоне.
Ранее гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, что Витамины C и D помогают сохранять иммунитет зимой, передает телеканал 360. Также стоит есть сливочное и топленое мало, считает она.
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