19 октября 2020

Политолог прогнозирует ужесточение карантина в России

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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, кассир, екатеринбург , тц мега, продуктовый магазин
Илья Гращенков считает, что вход в магазины в России будет разрешен только по QR-коду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Карантин в России будет постепенно ужесточаться, а власти станут вводить новые ограничения поэтапно. Об этом в своем telegram-канале рассказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«[Карантин] будут лишь расширять: на дистант выведут не только школьников, но и студентов», — написал Гращенков. По его словам, в ближайшее время вход в магазины будет разрешен только по QR-коду.

Политолог подчеркнул, что коронавирус не пропадет, поэтому новые ограничения будут вводить постоянно. При этом Гращенков исключает возможность введения режима ЧС или массового карантина.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за коронавируса ограничено посещение массовых мероприятий, закрыты музеи и выставки, передает телеканал 360. К ноябрю в регионе должно появиться 15 тысяч коек для больных COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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