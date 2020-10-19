Политолог прогнозирует ужесточение карантина в России

Карантин в России будет постепенно ужесточаться, а власти станут вводить новые ограничения поэтапно. Об этом в своем telegram-канале рассказал политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«[Карантин] будут лишь расширять: на дистант выведут не только школьников, но и студентов», — написал Гращенков. По его словам, в ближайшее время вход в магазины будет разрешен только по QR-коду.
Политолог подчеркнул, что коронавирус не пропадет, поэтому новые ограничения будут вводить постоянно. При этом Гращенков исключает возможность введения режима ЧС или массового карантина.
Ранее сообщалось, что в Московской области из-за коронавируса ограничено посещение массовых мероприятий, закрыты музеи и выставки, передает телеканал 360. К ноябрю в регионе должно появиться 15 тысяч коек для больных COVID-19.
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