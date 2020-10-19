Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, введенные в пандемию, предлагается продлить до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект рассмотрит комитет Совета Федерации по социальной политике 20 октября.
«Выплаты продлеваются сначала на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им трехлетнего возраста», — передает «Парламентская газета». Выплаты на детей будут назначаться, если средний доход каждого из членов семьи не больше двух прожиточных минимумов.
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак уверен, что соответствующий законопроект примут быстро. По его словам, подавать заявку на получение выплат не придется — они будут назначаться автоматически.
Ранее политик Павел Пожигайло рассказал, что выплаты на детей в 10 тысяч рублей помогут обеспечить питание ребенка во время дистанционного обучения, передает агентство Nation News. По его словам, коронавирусные выплаты должны стать постоянными.
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