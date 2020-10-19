В ЯНАО готовятся к закрытию важнейшей переправы

В некоторые поселения ЯНАО добраться можно только вертолетом Фото: Елена Федорова © URA.RU

Работа паромной переправы «Салехард — Лабытнанги» в ближайшее время будет зависеть от погодных условий, сообщила пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Основные пассажирские перевозки по рекам уже закрыты, в отдаленные поселения сейчас можно попасть только по воздуху.

«Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард — Лабытнанги, — прокомментировал работу водного транспорта заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин. — Ее работа будет зависеть от погодных условий». Чиновник пояснил, что за последние семь лет самая ранняя дата закрытия паромной переправы пришлась на 20 октября, а самая поздняя — на 8 ноября.

По сообщению дептранса, пассажирские теплоходы перестали курсировать по рекам Ямала еще на прошлой неделе. Все перевозки вертолетами по межмуниципальным маршрутам возобновлены в полном объеме.

Ранее губернатор Артюхов заявлял, что строительство моста через Обь начнется уже этой зимой и обойдется более чем в 80 млрд рублей. Финансирование планировалось осуществлять за счет федерального бюджета, бюджета ЯНАО и средств компании-концессионера — ООО «СШХ».

Тем не менее, в проекте бюджета РФ до 2023 года средства на строительство Северного широтного хода не заложены. Сейчас в летнее время на Оби действует паромная переправа, зимой транспорт переправляется по льду. В межсезонье пассажиров перевозят на катерах на воздушной подушке либо на вертолетах.