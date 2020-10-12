Строительство важной для властей ЯНАО дороги сорвалось

Северный широтный ход свяжет восток и запад Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство железнодорожного Северного широтного хода, который свяжет восток и запад ЯНАО, откладывается. Финансирование стратегической дороги не предусмотрено в проекте федерального бюджета. На это, как объясняют в РЖД, повлияла пандемия коронавируса.

В последнем проекте бюджета России до 2023 года, который внесли на рассмотрение в Госдуму, указано, что средства на появление Северного широтного хода (СШХ) не предусмотрены. Заложенные ранее деньги были перераспределены на другие цели. В 2016 году власти ЯНАО заявляли, что стоимость дороги составит около 240 млрд рублей.

Представители РЖД, курирующей строительство, заявляют, что, несмотря на перенос сроков, работа над «бумажной» составляющей проекта продолжается. «В четвертом квартале 2020 — первом квартале 2021 года планируется завершить основной объем проектирования и направить документацию на государственную экспертизу», — заявили в компании. Если государство все же решит профинансировать появление СШХ, то строительно-монтажные работы начнутся не раньше второй половины 2021 года.

Северный широтный ход — ж/д-магистраль между станциями Обская и Коротчаево. Она свяжет Северную и Свердловскую железные дороги. Ранее министр по развитию Арктики Александр Козлов заявил, что РЖД профинансирует проект на 100 млрд рублей. В ЯНАО одновременно с этим появились планы по строительству моста через Обь, который станет важным звеном СШХ.